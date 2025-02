Ilgiorno.it - Veleni cancerogeni a Brescia, 250 milioni di risarcimento per i danni ambientali della Caffaro

Leggi su Ilgiorno.it

– L’inquinamento provocato dalle sostanze cancerogene prodotte dalladivale 250di euro. È questo l’ammontare delal Comuneno deciso dalla Corte di Cassazione. A pagare sarà Livanova, la multinazionale che ha inglobato l’ex Snia, cioè la società che possedeva il polo chimico. L’attività dell’azienda ha provocato per annienormi, contaminando terreni e acque con sostanze cancerogene quali policlorobifenili, cromo esavalente, mercurio, diossine e metalli pesanti. Nel gennaio 2021, benché la fabbrica fosse ferma da un paio di anni, gli esperti hanno rilevato nelle acque sotterranee clorati pari a 650.000 milligrammi per litro a fronte di una soglia limite di 250.000: ben oltre il doppio di quanto consentito per tutelare la salute.