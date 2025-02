Thesocialpost.it - Varese, il “nonno del trenino” picchiato dal branco: li aveva rimproverati

Un episodio di violenza gratuita ha scosso la comunità di, lasciando sconcerto e indignazione tra i cittadini. Alfredo Bianco, 82 anni, noto in città come il “del”, è stato brutalmente aggredito per aver richiamato all’ordine un giovane che si era comportato in modo irrispettoso sulle carrozze del suo piccolo treno per bambini, situato nei Giardini Estensi.L’episodio: dal rimprovero all’aggressioneLa giornata di domenica scorsa era ideale per una passeggiata all’aperto, e numerose famiglie si erano radunate nei pressi del, una delle attrazioni storiche del parco. È proprio qui che si è consumata la scena che ha lasciato tutti sgomenti: un adolescente, accompagnato da alcuni coetanei, è salito sulle carrozze con fare spavaldo, mettendosi a cavalcioni sui sedili, disturbando così il normale funzionamento del