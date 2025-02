Ilrestodelcarlino.it - Varato il ponte ciclopedonale. E ci sono i fondi per Pesaro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato inaugurato ieri mattina a Padiglione il nuovodella pista, che attraversando il fiume Foglia, collega ora Tavullia e Vallefoglia. Un’opera realizzata in acciaio corten, del peso di 750 quintali e lungo 40 metri, che andrà a completare il tracciato della Ciclovia del Foglia che la Regione Marche sta realizzando tra Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo in Foglia. Quello di Padiglione è il secondoprevisto nel tracciato ad esseredopo quello sul Rio Salso, al confine tra i territori comunali di Montecalvo in Foglia e Tavullia. Nei prossimi giorni è previsto invece anche il varo dell’ultimosul Foglia, questa volta nel territorio comunale di Vallefoglia. "Mettiamo a terra un’altra opera fondamentale per il futuro delle nostre comunità – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici, Francesco Baldelli –.