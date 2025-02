Sport.quotidiano.net - Var e fuorigioco, svolta in arrivo

Qualcosa si muove, sulla strada verso un calcio dalle regole più chiare e meno isteriche. L’appuntamento è per l’1 marzo a Glasgow, in Scozia, dove la Fifa incontrerà i rappresentanti dell’Ifab, l’organismo che custodisce un tesoro quasi più prezioso del Graal: è l’istituzione che ha il potere di cambiare le regole del calcio. Senza il suo intervento, qualsiasi passo avanti invocato in mesi di errori e calcio a-Variato, nel senso di rovinato da un uso schizofrenico della stampella tecnologica, resterebbe una chiacchiera da Bar Sport. Gli argomenti all’ordine del giorno del vertice sono tra quelli più contestati. Sul, che nonostante l’ingresso dalla tecnologia continua a far discutere, le parti esamineranno la cosiddetta “Legge Wenger”, dal nome dell’ex allenatore francese dell’Arsenal che oggi dirige lo sviluppo del calcio mondiale alla Fifa.