Valorizzare la biodiversità di Marinella

La presentazione del progetto di valorizzazione e ripristino ambientale delladisi terrà domani, giovedì 27, alle 15 nella sala consiliare del Comune di Sarzana. Si tratta di un piano “Va.Ri.A.-Bio.ma“ al quale il Parco di Montemarcello Magra Vara si sta dedicando da un anno, finanziato con risorse del Pnrr nell’ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale della“National Biodiversity Future Center”. Attraverso metodi innovativi e mai sperimentati in area Parco, come la tecnica del Dna ambientale e la bioacustica, sarà possibile la raccolta di dati e di informazioni riguardanti la piana sarzanese. Informazioni che saranno sia di carattere scientifico naturalistico che economico-sociale. Lo studio delle componenti biologiche e del loro stato di conservazione porrà le basi per la valutazione degli impatti e delle interazioni con le comunità locali, fornendo gli elementi necessari al fine di individuare le idonee strategie di gestione per la tutela di habitat tenendo conto delle attività umane presenti.