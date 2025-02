Calcionews24.com - Vaciago: «Serata umiliante, ora la Juve rifletta su Motta e sul futuro. Vedo disperazione in quel giocatore»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Guido, direttore di Tuttosport, sull’eliminazione dellantus dalla Coppa Italia. Tutti i dettagli in merito Guidoha analizzato su Tuttosport l’eliminazione delladalla Coppa Italia. ELIMINAZIONE – «Per uscire dalla Coppa Italia, in casa, contro l’Empoli in turnover, serviva un capolavoro al contrario. E ladi Thiagosi è superata: dopo l’eliminazionedalla Champions contro l’inferiore .