Usa prevista espulsione dei trans dall’esercito

Il Pentagono prevede di espellerei membri del serviziogender attualmente in servizio che non soddisfano i requisiti specifici previsti dalla sua nuova politica, secondo le linee guida ufficiali rese pubbliche in una dichiarazione giudiziaria di mercoledì. Lo riporta la Cnn sul suo portale Web.”I membri del servizio che hanno una diagnosi attuale o una storia di disforia di genere o che mostrano sintomi coerenti con la disforia di genere saranno oggetto di un iter per la separazione dal servizio militare”, si legge in una nota che delinea la politica, firmata dal funzionario che svolge le funzioni del Sottosegretario alla Difesa per il personale e la preparazione. Il promemoria è stato incluso in una documentazione giudiziaria come parte di una causa in corso sulla politica del Pentagono.