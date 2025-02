Lettera43.it - Usa, il dipartimento di Giustizia rilascerà l’elenco dei passeggeri dell’aereo privato di Epstein

Leggi su Lettera43.it

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha annunciato l’imminente pubblicazione deldeidel Lolita Express, l’aereodi Jeffreyutilizzato per trasportare i suoi ospiti all’isola di Little Saint James, teatro di abusi su numerose donne, molte delle quali minorenni. In un’intervista a Fox News, Bondi ha dichiarato di voler proteggere l’identità delle vittime, ma ha confermato l’intenzione di rendere noti i nomi dei. Secondo alcune fonti, tra questi potrebbero figurare personalità come Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea, Michael Jackson e il fisico Stephen Hawking.Jeffreye Donald Trump in una foto del 1997 (Getty).Bondi: «La lista è sulla mia scrivania per la revisione»La decisione di Bondi arriva dopo aver ricevuto pressioni sia da repubblicani che da democratici per divulgare la «lista dei clienti» di