Secoloditalia.it - Urla e minacce alla Camera, si scontrano Amato (M5S) e il leghista Candiani: “Zitto!”. “Ma vai a c…” (video)

Dopo l’approvazione della legge per incentivare “i viaggi della memoria” sui luoghi dei massacri nazisti,si è verificato un battibecco tra i deputati Gaetanodel Movimento 5 stelle e Stefanodella Lega. La discussione è iniziata quandoha sottolineato che “il vicepremier Salvini, qualche giorno fa, si disse contento di avere abbracciato Netanyahu e di essersi fatto una foto con lui. Questo fatto da Salvini non ci meraviglia, si è fatto la foto anche con Lucci, capo della tifoseria milanese indagato”, ha aggiunto, ricevendo gli applausi del Movimento 5 stelle. “Ma vai a ca*re! non si mescolano queste cose”, ha replicato impulsivamente il deputatomentre in aula si sentivano già i primi “vocalizzi” che presagivano l’inizio della lite furibonda.