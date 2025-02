Ilgiorno.it - Uova sulle auto. L’accusa degli ncc: sono stati i tassisti

I casi segnalatitre, nel corso della seconda giornata della Fashion Week. Berline e van scudettati ncc presi di mira con lanci di. Il primo episodio, stando a quanto risulta al Giorno, è avvenuto ieri mattina in zona Centrale: il raid è andato in scena mentre una driver stava caricando un cliente vicino allo scalo ferroviario. Il secondo caso nel pomeriggio, in piazza Cavour, con le medesime modalità; e il terzo nelle stesse ore, stavolta all’aeroporto di Linate. I lanciatori?, secondo le accuse. La denuncia arriva da Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione di categoria che rappresenta noleggiatori e aziende di bus turistici: "Era prevedibile che accadesse: queste persone si sentono impunite. Peraltro, segnalo che un mese e mezzo fa il Comune si è reso disponibile a incontrarci: al momento, nessuno si è fatto vivo".