Uomo si aggira col fucile nella metro di Milano, la polizia gli dà la caccia in tutta la città

Leggi su Open.online

Uncon in mano quello che avevala apparenza di essere unè stato avvistato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, mentre sivafermata dellapolitana in stazione Centrale a. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno allertato immediatamente gli agenti della, i quali a loro volta si sono messi subito al lavoro per tentare di identificarlo e rintracciarlo. Ma senza successo. Poco dopo una identica segnalazione è arrivata al 112 dalla fermata Famagosta, zona sud della. Secondo l’Ansa, l’sarebbe poi stato avvistato anche in zona Scalo Romana. Sono in corso indagini e ricerche della, anche con numerose volanti. L’indossava un giubbotto scuro e pantaloni scuri. Aveva una borsa a tracolla emano sinistra portava quello che sembrava una canna lunga, con il calcio in legno.