Liberoquotidiano.it - Uomo con un fucile in mano in stazione Centrale: è allarme, ricercato in tutta Milano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un, probabilmente armato di, è stato avvistato mentre si aggirava nell'area della fermatadella metropolitana a. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno dato l'agli agenti presenti in zona. L'è stato avvistato ma non ancora bloccato e identificato. Un altro avvistamento, poco dopo il primo, era stato fatto in zona Scalo Ro. La segnalazione è arrivata verso le 17 di oggi pomeriggio, quando diversi passanti hanno allertato le forze dell'ordine. I poliziotti della Polfer hanno prontamente raccolto l', ma sul posto, innon hanno trovato nessuno. Subito dopo però sono state visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, per verificare che i racconti dei testimoni erano veritieri. E qui è emersa la verità: nelle immagini si vede chiaramente l'che cammina all'ingresso dellacon inil, che sembra un'arma da caccia.