Isaechia.it - Uomini e Donne, Tara Gabrieletto ritrova l’amore dopo la fine del matrimonio con Cristian Gallella: ecco chi è il nuovo compagno

Leggi su Isaechia.it

Tra i protagonisti indiscussi della storia dic’è sicuramente anche, ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi, uscita dal programma insieme al tronista Christian.Una volta fuori dalla trasmissione i due hanno continuato a conoscersi, costruendo una storia d’amore solida e duratura, che li ha portati a decidere di sposarsi.Il loroperò, non ha avuto un epilogo felice: a distanza di alcuni anni la coppia ha deciso di separarsi e di prendersi due strade diverse. Christian ha intrapreso nuove conoscenze e lo stesso ha fatto, la quale nelle scorse ore ha ufficializzato la relazione con il.Laha ha pubblicato sui social, in occasione di San Valentino, un reel in compagnia del, Vincenzo Alesiano, accompagnato da una dolce dedica:Quanto era bella la mia corazza, costruita in anni e anni di paure, ma molto più bello e’ stato il tuo sorriso che l’ha disintegrata in un secondo.