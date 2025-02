Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Tara Gabrieletto fidanzata: la dedica per il suo nuovo amore

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex protagonista di, ha voltato pagina e ha trovato nuovamente l’. Dopo la fine del matrimonio con Christian Gallella, l’ex corteggiatrice ha ufficializzato la sua nuova relazione. Per San Valentino, la coppia ha condiviso dediche speciali sui social, confermando il loro forte legame. Scopriamo chi è il suocompagno.Il percorso diè stata una delle corteggiatrici più amate di. La sua storia con Christian Gallella ha appassionato il pubblico, culminando in una relazione solida dopo l’uscita dal programma. I due hanno deciso di sposarsi, ma con il tempo le loro strade si sono separate.Newse la fine del matrimonio con Christian GallellaDopo anni di relazione,e Christian hanno deciso di chiudere il loro matrimonio.