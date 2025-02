Isaechia.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore oltre a Nicole Santinelli ha avuto un flirt con un’ex tentatrice: il rumor

Nel corso di una delle consuete puntate di, in particolare quella andata in onda martedì 25 febbraio,è stato al centro dell’attenzione per via di una segnalazione arrivata alla redazione sul cavaliere che, durante una serata a Sanremo avrebbe baciato l’ex tronista, a riguardo, inizialmente ha negato il bacio dichiarando di essere andato via non appena è arrivata la, ma successivamente è stata quest’ultima a confermare il bacio, raggiunta al telefono da Gianni Sperti.A quel punto il cavaliere ha prontamente risposto, prima di lasciare definitivamente lo studio:Sai cos’è Maria? Che decantano tanto di essere bravi, poi fanno le cose e tu sei il pezzo di me*da. Non voglio infierire su quella serata. Mi prendo le mie responsabilità del fatto che quella discoteca, quelle cose che ho detto e che non voglio dire perché è donna, è scattato questo avvicinamento e poi ci siamo tirati indietro.