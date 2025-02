Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 27/02/25

Leggi su Isaechia.it

Oggi aci hanno mostrato le due modalità (diametralmente opposte) con cui le dame del parterre usano approcciarsi alla mirabolante avventura agli Elios.Da un lato c’è chi la prende tanto, troppo sul serio, e ha un bisogno d’essere amata così palese, viscerale e devastante che finisce con l’uscire persino con gli elementi più improbabili tra quelli che si ritrova di fronte, leggendo come dimostrazioni d’interesse pure la visualizzazione di uno status di WhatsApp, abboccando inspiegabilmente a ogni panzana che gli viene raccontata finché questi non trovano qualcuno di più allettante con cui uscire, e rimanendo inevitabilmente scottata a cadenze regolari. E lì sono lacrime, disperazione e “io lascio il programma!“, almeno finché il carciofo di turno non gli ridà (per mancanza d’alternative, mica per altro) un briciolo di speranza con un messaggio, unamata, un invito ad uscire.