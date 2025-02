Gossipnews.tv - Uomini e Donne: La Perfida Reazione di Ida Platano alla Cacciata di Mario Cusitore!

è stato allontanato dadopo le segnalazioni. Idanon ha nascosto la sua! Ecco cosa ha detto.La storia disi è chiusa in modo definitivo. Il cavaliere, ormai ex partecipante al programma, è stato allontanato dopo l’ennesima segnalazione sul suo conto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una rivelazione di Nicole Santinelli, che ha ammesso di aver baciatofuori dal programma. Questo ha portatosua espulsione dal dating show di Maria De Filippi, un evento che non è passato inosservato, soprattutto per Ida.Ida, che ha avuto un lungo corteggiamento da parte didurante la passata edizione, non ha potuto fare a meno di commentare la situazione. Ladella ex tronista non si è fatta attendere: sui social, Ida ha pubblicato un messaggio che sembrava una frecciatina rivolta proprio a