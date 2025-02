Milanotoday.it - Un'unica grande città (con un sindaco): la proposta di riforma del Pd Milano

Leggi su Milanotoday.it

Un cambiamento importante che comporterebbe la strutturazione di un assetto completamente diverso per ladie per i cittadini. Il Pd milanese chiede al governo unaistituzionale per rafforzare le autonomia locali, elezione diretta, competenze e risorse. Come? "Il Pd