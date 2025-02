Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist: Greta Cominelli e l’arte di sperimentare tra musica e teatro ??

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti a un nuovo episodio di, il podcast di Periodico Daily dedicato alla, agli artisti e ai loro progetti più innovativi. Oggi abbiamo un’ospite speciale, un’artista poliedrica che ha fatto della, dele della sperimentazione la sua firma:. Di cosa parleremo in questo episodio?“Luce Ribelle dell’Alba” – Il nuovo EP di, un viaggio sonoro tra il pop e le influenze francesi, che spazia dallo swing al valzer e dalle marcette circensi ai ritmi nostalgici di Parigi.La sfida della scrittura –racconta il processo creativo dietro i suoi testi e come ha superato le insicurezze per arrivare a una produzione autentica e personale.Luci e ombre del percorso artistico – Quali sono stati i momenti più difficili di questo progetto? Dalle difficoltà con la produzione fino alla ricerca del team giusto,ci svela il dietro le quinte del suo lavoro.