Università la ministra Bernini | Stop agli scambi con Israele? Sbagliatissimo E gli studenti presentano il fantoccio di un asino al Senato

Prende le distanze ladell’e della Ricerca, Anna Maria, dalla decisione dell’di Torino di interrompere la collaborazione con l’israeliana Ben Gurion di Be’er Sheva, che include anche la sospensione dei progetti di mobilità pere docenti. «Trovo assolutamente sbatissima questa scelta. L’deve essere un luogo di apertura e inclusione, non di esclusione e chiusura», ha dichiarato nel corso di un convegno aldedicato all’. Il riferimento è alla mozione degliapprovata ieri nell’ateneo torinese per chiedere la sospensione della cooperazione con l’israeliana per via dei suoi legami con le principali aziende produttrici di armamenti.La Russa: «a rischio esclusione»Anche il presidente del, Ignazio La Russa, ha espresso preoccupazione, ma in un discorso generale e senza citare direttamente la questione dell’di Torino.