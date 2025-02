Quifinanza.it - Università in crisi, -415.000 laureati entro il 2041. Sud in caduta libera

Il sistema accademico nazionale si trova a un punto di rottura: soldi ne girano più che mai, con il Fondo di finanziamento ordinario degli atenei arrivato a 9,4 miliardi e i fondi extra del Pnrr che continuano a piovere fino al 2026. Ma il divario con i Paesi avanzati è ancora alto. Mediobanca calcola che servirebbero almeno altri 9 miliardi per riportare gli investimenti universitari italiani ai livelli medi dell’area Ocse. Intanto, alcunerischiano di finire fuori gioco, travolte dalla spirale tra tagli, crollo delle iscrizioni e una governance che sembra più interessata alle proprie scalate di carriera che alla formazione delle nuove generazioni.Rischio estinzione per alcuni ateneiStefano Paleari, consigliere del Ministero dell’e della Ricerca ed ex rettore dell’di Bergamo, ha lanciato un avvertimento poco rassicurante: alcuneitaliane rischiano di scomparire sotto il peso di un sistema che investe poco e pretende troppo.