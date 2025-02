Oasport.it - United Rugby Championship: Zebre, chance ricca con Newport, Treviso vuole espugnare Galway

Secondo weekend di pausa del Sei Nazioni 2025 e tornano in scena i campionati nazionali e va in scena anche la dodicesima giornata dell’, conParma e Benettonin campo rispettivamente venerdì sera e sabato pomeriggio. Un turno che arriva dopo il terremoto in casa biancoverde con l’annuncio dell’addio di Marco Bortolami a fine carriera.“Benettoned il capo allenatore Marco Bortolami comunicano di aver deciso di interrompere anticipatamente il contratto che legava le parti sino al 30 giugno 2026. Bortolami rimarrà quindi alla guida dei Leoni sino al termine dell’attuale stagione sportiva”, si è letto pochi giorni fa sul sito della squadra biancoverde. Un fulmine a ciel sereno che arriva in un momento decisivo della stagione dei veneti. E sabato si vedrà se questa notizia ha travolto o meno lo spogliatoio.