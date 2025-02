Lanazione.it - Unipi partner del nuovo portale che rivoluziona la formazione digitale in Italia

Pisa, 27 febbraio 2025 - “Cosa vuoi imparare oggi?” è lo slogan che accompagna il lancio di una nuova piattaforma che ospiterà oltre 200 corsi on line gratuiti, unadi livello universitario per studenti, professionisti e non solo frutto del lavoro di 17 istituzioni accademiche, fra cui l’Università di Pisa, e numerosi associati. Il 25 febbraio a Milano è stato inaugurato ildel progetto Edvance, il primo Digital Education Hub per l’istruzione superiore dedicato alla CulturaAvanzata in, nato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ilsi propone come una piattaforma centrale per favorire l'accesso a competenze digitali avanzate, con particolare attenzione ai settori dell'intelligenza artificiale, gestione dei dati, sostenibilità dele transdisciplinarità.