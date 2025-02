Vanityfair.it - Un'idea per la testa: il wedding hair look di Camilla che la sua hair stylist «temeva» di realizzare, e le acconciature da sposa delle reali più belle di sempre

Leggi su Vanityfair.it

Jo Hansford, nonostante i tanti anni passati al fianco dicome sua, ha confessato in un'intervista di essere stata nervosa all'di curare l'acconciatura della reale per il «sì» con Carlo. Da quell'iconicoeffetto piuma passando per low bun e semi-raccolti, ecco alcuneroyal piùdi