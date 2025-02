Puntomagazine.it - UNICEF/R.D. Congo: triplicate le segnalazioni di gravi violazioni contro i bambini nell’ultimo mese nell’est del paese

I casi di violenza sessuale sono aumentati di 2,5 volte, i rapimenti di 6 volte, le uccisioni e le menomazioni di 7 volte e gli attacchi a scuole e ospedali di 12 volte.27 febbraio 2025 – L’è profondamente preoccupato per il significativo aumento dellediin alcune zone dell’est della Repubblica Democratica del(RDC). Il numero di episodi è triplicato dall‘ultima escalation di violenza, iniziata il 24 gennaio 2025.In questo periodo, i dati rivelano che i casi di violenza sessuale sono aumentati di oltre due volte e mezzo, i rapimenti sono sestuplicati, le uccisioni e le menomazioni sono aumentate di sette volte e gli attacchi a scuole e ospedali si sono moltiplicati per 12.“Chiediamo con urgenza a tutte le parti in conflitto di fermare immediatamente queste terribili”, ha dichiarato Jean Francois Basse, Rappresentante ad interim dell’nella RDC.