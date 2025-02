Puntomagazine.it - UNICEF e Carta di Roma presentano rapporto “Tra realtà e rappresentazione minorenni migranti e rifugiati”

Ilsarà presentato in un modulo formativo per giornalisti insieme al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana 27 febbraio – Oggi l’e l’associazionediil“Tranei media e il ruolo dell’informazione”.L’indagine, realizzata dall’Osservatorio di Pavia, analizza le caratteristiche dellamediatica deinei programmi di infotainment, telegiornali, stampa e nei social media.La presentazione avverrà nel corso di un modulo di formazione per giornalisti, realizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.