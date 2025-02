Linkiesta.it - Una valle di laghi e di autenticità, tra Trento e Riva del Garda

Ladeiè un territorio per certi versi poco conosciuto, ma pregno di fascino montanaro verace, dove la natura si fonde con una tradizione vitivinicola molto radicata e con una gastronomia dall’innato spirito sostenibile. Con i suoi, i piccoli borghi e i sentieri che si intrecciano tra colline e montagne, questa zona offre un’alternativa tranquilla e autentica a chi vuole scoprire un lato turisticamente meno esplorato della regione. Un angolo ideale per escursioni, riposo e per chi è curioso di conoscere la cultura locale legata al territorio e ai suoi prodotti.Questasi estende più precisamente tradel, tra la dorsale del Bondone Stivo e i monti delle Prealpi gardesane. Tutto si muove ovviamente intorno ai setteprincipali della zona: lago di Lamar, lago Santo, lago di Terlago, lago di Santa Massenza, lago di Toblino, lago di Lagolo e lago di Cavedine.