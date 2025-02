Iodonna.it - Una recente modifica nella policy di Instagram sembra aver aperto la strada alla diffusione di materiale sensibile. Gli utenti chiedono interventi immediati

Nelle ultime ore,è stato travolto da una tempesta di segnalazioni riguardanti laincontrollata,sezione video della piattaforma, di clip dai contenuti “sensibili”, ovvero violenti. Uccisioni, sevizie contro animali e brutali incidentili, che non provengono da prodotti cinematografici o televisivi, ma dal mondo reale, stanno invadendo gli smartphone senza possibilità di filtro, se non chiudendo l’app. La galassia di Facebook va ko: le ragioni del blackout che ha fatto infuriare mezzo mondo X Video violenti,fuori controlloLe ragioni di questa anomalia non sono ancora chiare del tutto, ma potrebbe dipendere da alcune modifiche apportate da Meta nelledel social.