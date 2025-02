Liberoquotidiano.it - "Una presenza imprevedibile": Sinner, l'attacco clamoroso che umilia Jannik

Lo scritto dei colleghi del New York Times è in realtà un sommario della vicenda, non fosse per il coinvolgimento del signor Travis Tygart, amministratore delegato dell'Agenzia antidoping statunitense Usada che è acerrima nemica della Wada. «La Wada ha fatto un accordo puzzolente, utilizzando una clausola segreta», racconta costui. Le frasi di Tygart spiegano perfettamente il motivo per cuiha dovuto accettare i tre mesi di squalifica: era già diventato l'arma tra le mani delle due agenzie antidoping che si fanno la guerra, andare a processo lo avrebbe reso l'argomento del giorno per mesi, se non anni. Già il fatto che esistano diverse agenzie antidoping (c'è pure l'Itia di mezzo, organizzazione che si dedica all'integrità del solo tennis) dovrebbe dire tutto su quanto sia affidabile il sistema, ma tant'è.