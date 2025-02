Lanazione.it - Una piscina per il "Casta". Sarà lo Stadio dell’acqua?

"Intitolare la nuovaa Sandro? Penso che sarebbe un omaggio doveroso per un grande professionista che ha dato tanto a nuoto e sport di Prato". Anche Alessandro Bartolozzi, presidente dell’Azzurra, si dice favorevole all’ipotesi di intitolare quello che dovrà essere il nuovo "", l’impianto in corso di realizzazione a Iolo, al professor Alessandrognoli. Il "", scomparso lo scorso agosto a 76 anni, aveva del resto lo sport nel sangue: classe 1948, il padre Egisto (detto "Calvino") era stato uno dei primi istruttori del salto ad ostacoli a Prato. Disciplina nella quale, da giovanissimo, Sandro era arrivato a laurearsi campione italiano nei 60 metri della categoria "allievi". Aveva quindi praticato a buoni livelli il nuoto e il basket, per poi diventare prof di educazione fisica al Buzzi e al Copernico.