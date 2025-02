Ilrestodelcarlino.it - Una nuova sede per l’Avis. Aumentano donazioni e soci

perdi Bellaria Igea Marina, la cui sezione in città fu fondata nel 1979: ora si trova nei locali di via Luzzatti 15. "Spazi che l’asazione hanno ora in via esclusiva, accreditati dal punto di vista sanitario e pienamente convertiti all’attività di Avis, grazie a una profonda opera di riqualificazione dei locali", le parole dell’assessore al Welfare Ivan Monticelli, presente al taglio del nastro assieme al sindaco Filippo Giorgetti, al vice Francesco Grassi ed ai rappresentanti delprovinciale, Pietro Pazzaglini e Paola Piccioni. "Un investimento da oltre 280.000 euro – continua – che ha visto la collaborazione tra Comune e Ausl che ha cofinanziato i lavori di ristrutturazione. Gongola il presidente Avis Marco Marconi, confermato alla guida dell’asazione nel direttivo avvenuto il 19 febbraio: "La nostra è una realtà in grande crescita, che ha chiuso il 2024 con numeri record.