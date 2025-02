Lanazione.it - Una notte di pioggia battente . Diverse le frane in Media Valle strade chiuse e viabilità alternativa

L’ondata di maltempo (codice giallo) ha prodottocriticità, in particolare sulle zone più fragili della Garfagnana. Partendo dalla serata di martedì, si è attivato un importante movimento franoso a Passo Scala, tra Capanne di Careggine e il bivio per la frazione di Colli, nel comune di Careggine. Sul momento l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere provvisoriamente laal transito fino alla mattina di ieri, non essendoci sul momento le condizioni né tantomeno la visibilità adeguate per una imta messa in sicurezza, visto il meteo avverso. La situazione critica permetteva comunque il raggiungimento delle frazioni seppure con qualche difficoltà e allungamento viario, come per chi arrivando da Arni dovesse recarsi a Careggine, costretto in quel caso a passare da Castelnuovo di Garfagnana.