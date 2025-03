Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … Il Modica anni ’80 tra cioccolato e caffè

Ladeldegli’80Lache presento oggi è una bellissima “lanetta” deldegli’80, con i colori tipici del club siciliano, cioè il rosso ed il blu.Questaè stata prodotta da “Moda Sport”. Si tratta di un modello molto bello e semplice, in lanetta e a manica lunga; essa presenta un colletto blu a giro e i bordi manica sempre di colore blu. Il resto dellaè invece rosso.Al centro dellatroviamo, stampato in vernicetta di colore bianco, lo sponsor commerciale che ha accompagnato per tre stagioni (1984-87) i rossoblùni. Si tratta di un’altra eccellenza locale come il(come non citare il mitico e storico negozio Bonajuto), vale a dire ilMoak. L’azienda, tuttora attiva e operativa in cinquanta paesi nel mondo, fu fondata anel 1967 da GiovSpadola che creò un piccolo laboratorio chiamandolo come l’antico nome (Mohac) che gli Arabi diedero aai tempi in cui fu conquistata.