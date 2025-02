Agi.it - Una famiglia dimentica la figlia di 3 anni alla stazione Termini. La piccola salvata dai carabinieri

Leggi su Agi.it

AGI - Nella fretta, i genitori hannoto lasulla banchina. E' accaduto a Roma,intorno alle 9.30. Idel Nucleo Scalosono intervenuti al binario 1 Est del principale scalo ferroviario della Capitale dove era stata segnalata la presenza di una bambina straniera di 3rimasta da sola, smarrita, suo malgrado, vittima di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.fine, infatti, fortunatamente è statadai. Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire come ladella(tunisina, con 3 figli, in viaggio da Catania a Milano) in un frenetico cambio di treno, fosse ripartita, lasciando a terra la bimba. I familiari, rintracciati, avevano già dato l'rme al capo treno e scesiTiburtina sono poi ritornati a