Un weekend tra coriandoli balli in maschera e appuntamenti culinari

?Iniziamo a programmare il nostrocon un evento unico per bellezza e sfarzo, Il Ballo del Doge, il ballo inpiù sontuoso ed esclusivo del carnevale veneziano. Ce ne parla la sua ideatrice, Antonia Sautter.Tendenze dal mondoVoliamo a Maui, nelle Hawaii, con Rosa Mariotti che ci racconta le curiositàe locali.Ecco i locali consigliati da Rosa Mariotti:Seascape, ristorante di pesce situato all’interno del Maui Ocean Center.SixtyTwo MarcKet, mercato locale con ristoranti.Per mangiare i migliori malasadas (simili ai bomboloni): Pride of Maui.I consigli della settimanaIl ristorante della settimana di Anna Prandoni è La Casera, in piazza Daniela Ranzoni, 19 a Verbania Intra (Vb).Il vino consigliato dall’enologo Andrea Moser è Champagne Robert Moncuit, Réserve Perpétuelle.