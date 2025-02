Ilgiorno.it - Un treno diretto fra Milano e Londra: ci metterà cinque ore. Quando inizierà a circolare

, 27 febbraio 2025 – Dacon ilin poco più diore? Possibile, anche se ci sarà da attendere ancora qualche anno. Stanno lavorando sul progetto due società estere, la London St Pancras Highspeed, proprietaria della stazione ferroviaria internazionale dell’alta velocità che si trova nella zona di King's Cross, e l’operatore di trasporti francese Getlink. Passengers wait for news of Eurostar departures at St Pancras station in London on December 30, 2023, as services are disrupted due to flooding. Eurostar trains were were cancelled on Saturday due to flooded tunnels, causing misery for people travelling for New Year celebrations in the second major disruption in 10 days. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) L’itinerario I due soggetti – si legge sulla stampa inglese – hanno di recente svelato un piano di potenziamento del servizio ad alta velocità fra la capitale del Regno Unito e l’Europa continentale.