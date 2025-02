Laspunta.it - Un seminario della ASL Rm6 sugli omicidi stradali.

Leggi su Laspunta.it

Undedicato all’o stradale, un momento di confronto tra istituzioni, esperti giuridici e professionisti sanitari per approfondire le recenti evoluzioni normative, le procedure di accertamento medico-legale e le strategie per il contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica.L’intervento di Marco MatteiQuesto il tema delpromosso dal Dipartimento di PrevenzioneASL Roma 6 in collaborazione con la ProcuraRepubblica di Velletri e l’Università di Tor Vergata, l’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di primo piano che si è svolto al NOC. Hanno aperto i lavori Marco Mattei, Capo di Gabinetto del MinisteroSalute, Arturo Cavaliere, Direttore GeneraleAsl Roma 6, e Giuseppe Travaglini, Sostituto ProcuratoreRepubblica di Velletri, sottolineando l’importanza di un approccio sinergico tra sanità, giustizia e forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza stradale.