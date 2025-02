Fanpage.it - Un rarissimo video di mamma orso polare e i suoi cuccioli che escono per la prima volta dalla tana

Alcuni ricercatori sono riusciti a catturare in ununo dei momenti più intimi e rari della vita degli orsi polari: l'uscitadiorsa e iche per lasi affacciano sul mondo esterno. Ilè parte di un importante studio che fornisce per lainformazioni inedite sulla fase di denning, ovvero quando le madri scavano le tane sotto la neve per partorire.