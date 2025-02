Formiche.net - Un nuovo patto per la salute. L’impegno bipartisan per il futuro del Ssn

Leggi su Formiche.net

Oggi in Senato è stato presentato ilprogramma di attività dell’interguppo parlamentare innovazione sostenibile in sanità. Tre le aree strategiche di intervento: terapie avanzate (Atmp), intelligenza artificiale in sanità ed efficienza dei modelli organizzativi regionali di presa in carico dei pazienti. La sostenibilità del Ssn e l’accessibilità all’innovazione è un tema che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle politiche sanitarie europee e nazionali. Il dibattito ha posto al centro la necessità di considerare lacome un investimento, superando l’approccio a comparti stagni che ha finora limitato la valorizzazione dell’innovazione.UN’AGENDA“Anche quest’anno l’intergruppo vuole essere uno spazio aperto di confronto sulle maggiori sfide attuali del sistema”.