Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo corso di informatica e smartphone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’era digitale, sapersi orientare tra computer eè diventato un requisito fondamentale, per non dire obbligatorio. Per rispondere a questa esigenza e visto il successo delle edizioni precedenti, Cna Pensionati Reggio Emilia propone undi, in partenza questa primavera per l’Area Ceramiche. Ilsarà anticipato da un incontro gratuito di presentazione lunedì 3 marzo alle 15 all’istituto comprensivo ’Matteo Maria Boiardo’ in via Corti 9, a Scandiano. Durante l’anteprima verranno fornite informazioni dettagliate sul programma, sui metodi di insegnamento e sugli obiettivi formativi. Da oltre un decennio, Cna Pensionati organizza corsi dedicati all’di base e all’uso dello, con l’intento di rendere la tecnologia più accessibile e utile nella vita quotidiana.