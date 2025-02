Lanazione.it - Un nuovo centro medico. Il gruppo Eurofins Lamm ha aperto un laboratorio

, leader nel settoree delle analisi da oltre trent’anni nella provincia di Lucca e Pistoia, haune diagnostico a Massa. La nuova sede, inaugurata venerdì nel palazzo Ruggine in via Massa Avenza 38/C, si trova in una zona strategica della costa apuana con l’obiettivo di coprire con i suoi servizi altamente specializzati tutto il territorio della Toscana Nord Ovest. "Il punto di forza – spiega Moreno Ferroni, amministratore delegato e fondatore deldi analisi- è sicuramente ildi analisi cliniche e microbiologiche che comprende sezioni specialistiche per l’esecuzione di indagini diagnostiche in chimica clinica, ematologia, microbiologia, citologia e tossicologia per la medicina sui luoghi di lavoro". Ilmette a disposizione studi medici specialistici e diagnostica per immagini, oltre al servizio già noto di Medicina del Lavoro, fondamentale nella realtà industriale del territorio apuano.