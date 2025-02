Calciomercato.it - Un muro allo Stadium, quante big sul nuovo gioiello dell’Empoli

Leggi su Calciomercato.it

In casa azzurra untalento su cui le migliori squadre di Serie A hanno già messo gli occhiIl cartellino rosso rimediato contro il Milan è stato probabilmente solo un errore di gioventù e di inesperienza. Perché la prova fornita da Luca Marianucci al centro della difesa empolese nello storico risultato ottenuto dai toscani in Coppa Italia contro la Juventus è stata straordinaria.Empoli,big su Marianucci (LaPresse) – Calciomercato.itE non è di certo la prima. Il difensore centrale classe 2004 nato a Livorno e prodotto del vivaioè senz’altro una delle note più positive della stagione del club toscano. 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, con la sola pecca dell’ingenua espulsione rimediata contro il Milan. Ora però che il giocatore è tornato a disposizione, D’Aversa è pronto a contare su di lui.