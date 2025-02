Lanazione.it - Un medico pisano dell'Asl partecipa alla missione di soccorso di 14 bambini palestinesi

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 27 febbraio 2025 - L’infermiere Alessio Bimbi (Centrale Operativa 118 SUD Livorno-Pisa) e ilanestesista Giacomo Morelli (Terapia Intensiva Ospedale Apuane e Servizio EliRegionale) hannoto alle“MedEvac” (Medical Evacuation) che ha visto il trasporto, dall’Egitto all’Italia attraverso un C-130J’Aeronautica Militare, di 14 minoriaccompagnati che necessitavano disanitario urgente a seguitoa crisi umanitaria in corso a Gaza. Ile l’infermiere hanno raccolto l’invito a prendere parte all’operazione internazionale in prossimità di zone di guerra da partea Cross di Pistoia insieme al resto del team composto da due infermiere, un tecnicoa Centrale Remota per le Operazioni diSanitario (Cross) e volontari e volontariee Misericordie,a Croce Rossa e’Anpas con l’obiettivo di portare in Italia i pazienti di età pediatrica con patologie croniche e traumi per ricevere cure mediche e assistenza sanitaria.