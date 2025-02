Quotidiano.net - Un italiano su quattro sceglie i ponti di primavera per viaggiare: Sicilia in testa

Unsuapprofitterà deidiper fare un viaggio. Lo faranno soprattutto i giovani, e in prevalenza per andare in grandi città o approfittare dellaper un primo approccio col mare (i 35-54 enni). Emerge da un'indagine sul ponte di Pasqua e quelli del 25 aprile e del 1 maggio, che quest'anno sono contigui, realizzata dall'Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) che l'ANSA pubblica in anteprima. Non sono pochi, però, quelli che andranno in piccoli borghi. A sorpresa, tra l'altro, questa opzione seduce soprattutto i ragazzi. A vincere la palma della regione più gettonata è la, seguita a pari merito da Toscana e Campania. La vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni, ancora più lunga per i giovanissimi. Unsu 10, tra coloro che non faranno un viaggio, approfitteranno dell'occasione per tornare dai parenti (una sorta di mini-vacanza low cost), soprattutto verso Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia.