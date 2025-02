Ilgiorno.it - Un Giro d’Italia da applausi. La città si prepara alla festa

Tutta lacoinvolta, letteralmente, nell’arrivo di tappa del prossimo 29 maggio. Non solo lo striscione del traguardo, posizionato in Corso Roma, ma un circuito cittadino da ripetersi due volte, passando da Corso Roma, Corso Libertà, Piazza Vittorio Veneto, Via Torrazzo, Via Garibaldi, Via Barbarossa, Via San Carlo, Via Dei Mille, Via G. De Medici, Via Po, Via Trento, Via Don Luigi Viganò, Seregno (Via Colzani, Via Ripamonti, Via Bacone), Via Cassina Savina, Via Tazzoli, Viale Rimembranze, Via Del Carso, Via Pogdora, Via Padova, Via Trento, Via Molino Arese, Via Monte Resegone, Via San Luigi, Via Manzoni, Tangenziale Sud Via Col Di Tenda. In piazza XXV Aprile sarà allestito il villaggio con eventi e animazione dedicato ad adulti e bambini a cura di RCS Sport e il podio premiazioni. Ma tutto il percorso di avvicinamentodata storica per Cesano Maderno sarà caratterizzato da iniziative di promozione e di richiamo dell’evento sportivo.