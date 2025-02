Lanazione.it - Un concorso a premi per le scuole medie sulla guerra e sulla paura della guerra

Arezzo, 27 febbraio 2025 – Unper leper stimolare una riflessione sulle conseguenze delle guerre e sugli stati d’animo collegati alle guerre. L’iniziativa, dal titolo “La: hai?”, è promossa dall’Anvcg - Associazione Nazionale Vittime Civili diToscana in collaborazione con la sezione dell’Anvcg di Arezzo con l’obiettivo di far emergere tra le giovani generazioni una consapevolezza criticafragilitàpace e sull’attualità dei conflitti tuttora in corso, stimolando una riflessione sull’importanza delle azioni individuali per procedere verso un futuro di giustizia, diritti e solidarietà. Il, a partecipazione gratuita, è aperto esclusivamente agli studenti dellesecondarie di primo grado che potranno presentare lavori personali, di gruppo o di classe entro le 12.