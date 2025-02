Ilnapolista.it - Un anno fa la Coppa Italia l’aveva alzata il ripudiato Allegri, quanto è amaro oggi per gli juventini quel ricordo (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Anche il Corriere dello Sport parla dell’eliminazione dalladella Juventus per opera dell’Empoli. Lo fa con Alberto Polverosi che ricorda aglil’del, l’ultimo a vincere lacon la Juventus e con Nicolussi-Caviglia (al Venezia) e Iling-Junior (al Middlesbrough) in campo.La Juve didovrebbe imparare qualcosa dalla Juve diScrive Polverosi sul Corriere dello Sport:Fuori dalla Superalla prima partita, fuori dalla Champions agli spareggi, fuori (per ora) dal giro scudetto e ieri sera la Juve ha decretato il proprio fallimento di una stagione intera, la prima di Thiago Motta, facendosi eliminare dall’Empoli ai calci di rigore nei quarti di finale di. Ai rigori, sì, ma meritando di uscire dopo aver giocato almeno un’ora un calcio senza voglia, senza entusiasmo, senza concentrazione, un calcio amatoriale, di basso, bassisimo profilo, un calcio per certi versi inaccettabile .