Umore nero Tifosi inferociti Prevendita a rilento

La partita persa contro il Termoli continua a raccogliere commenti negativi da parte della tifoseria. Bastano alcuni scatti pubblicati ieri dalla società sui suoi social, infatti, per scatenare la reazione dei sostenitori dorici: "Sia chiaro che si era detto a inizio stagione che la priorità per questa stagione era rafforzare la società. Va bene, tutti d’accordo. Però onorare la maglia dell’Ancona in ogni partita non può venire meno" scrive uno. Ma qualcun altro alza il tiro: "Non li voglio più vedere. Squadra senza attributi e spina dorsale. Non ci meritano". Insomma l’aria che tira non è buonissima, e inevitabilmente finirà per riflettersi sullaper Recanati: una cinquantina i biglietti venduti fino a ieri pomeriggio. I tagliandi per il Tubaldi (12 euro gli interi) si possono acquistare sul circuito Vivaticket e nei negozi convenzionati, come Computer New File di corso Carlo Alberto 84/a, tradizionale punto di riferimento della tifoseria dorica.