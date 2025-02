.com - Umberto Tozzi, l’ultimo concerto della carriera sarà all’Arena di Verona

il 5 ottobre celebrerà la grande festa di L’ultima notte rosa The Final Tourdi, appuntamento conclusivo del suo tour d’addioCon i suoi 50 anni dicostellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti,il 5 ottobre celebrerà la grande festa di L’ultima notte rosa The Final Tourdi. Dopo un tour mondiale in 4 continenti,un’occasione speciale per il pubblico italiano di godere del repertorio di, uno degli artisti italiani più amati di tutti tempi. Unevento, con grandi ospiti, che racchiuderà tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo, e che – tante volte nella magia dell’Arena di– ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo.