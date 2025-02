Lanazione.it - Ultimi giorni per visitare la mostra “Vasari. Il Teatro delle Virtù”

Arezzo, 27 febbraio 2025 – la grande iniziativa internazionale che in occasione dai 450 dalla morte di Giorgio Vasari espone ad Arezzo oltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere e italiane, oltre che da collezioni private. Appuntamento fino a domenica 2 marzo tra la Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo e l'ex Chiesa di Sant'Ignazio con l'evento – a cura di Cristina Acidini in collaborazione con Alessandra Baroni, main sponsor Estra e catalogo edito da Mandragora – che costituisce costituire l'apice di "Arezzo. La città di Vasari", sistema di celebrazioni dedicato all'artista e intellettuale nella sua città natale promosso da Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D'Arezzo; col patrocinio del Ministero della Cultura; in collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo; col contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali; il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la curatela dal comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi.